نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه گفت: دولت باید در مقابل آرایش جنگ اقتصادی دشمنان، قرارگاه اقتصادی خود را تشکیل دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه در خطبه های امروز نماز جمعه با تاکید بر این که دولت باید در مقابل آرایش جنگ اقتصادی دشمنان قرارگاه اقتصادی خود را تشکیل دهد گفت: انتظار داریم تا شورای عالی امنیت ملی در برابر تهدیدات دشمنان بر علیه رهبر انقلاب پاسخ کوبنده‌ای به آنها بدهد تا دیگر جرات جسارت به رهبرمان را نداشته باشند.

تاکید بر توسعه ساخت آثار فاخر سینمایی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن ۲۱ شهریورماه روز ملی سینما در کشور گفت: باید قدردان فیلم‌ها و مجموعه‌های فاخری که تولید میشود باشیم چرا که اگر یک فیلم و یا سریال متعهدانه ساخته شود تاثیر فرهنگی آن بیشتر از سایر فعالیت‌های فرهنگی است.

او مجموعه‌های مختارنامه، سلمان فارسی، یوسف پیامبر و اصحاب کهف را از جمله آثار فاخر در این زمینه دانست و افزود: در غرب نیز سینما دستاویزی برای منحرف کردن مردم و باطل را در جای حق نشاندن است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر شهید در راس امور، موضوعات فرهنگی را عنوان می‌کردند و تاکیدشان بر رعایت اصول اسلامی و فرهنگی در ساختار فیلم‌ها و سریال‌ها بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ادامه داد: متاسفانه فیلم‌های سینمای خانگی از لحاظ فرهنگی سعی در گسترش بی بند و باری و خشونت دارند و باید مسئولان امر به این موضوع بیشتر رسیدگی و نظارت کنند.

ایستادگی ۲۰۰ شبانه مردم حافظ عزت ملی

او به ایستادگی بیش از ۲۰۰ شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها و صیانت از عزت ملی اشاره کرد و گفت: این حضور حماسی قابل تقدیر است و باید همه مردم در حفظ این اقدام شایسته ملی اهتمام لازم را داشته باشند چرا که دشمنان نیز از این موضوع شدیدا عصبانی هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی حرکت حماسی مردم برای حضور در تجمعات شبانه را تکرار نشدنی در تاریخ دانست و افزود: باید تا زمانی که رهبر فرزانه انقلاب دستور نداده‌اند در خیابان‌ها بمانیم چرا که این حضور به معنی پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و دولت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی از شکست دشمنان در عرصه‌های نظامی و دفاعی گفت و تصریح کرد: دشمنان به هیچ یک از اهداف شوم خود در جنگ با ایران نرسیدند و خاسر شدند که از جمله مهمترین آنها بستن تنگه هرمز است.

هجمه اقتصادی و اختلاف افکنی دو هدف شوم دشمنان

او هجمه اقتصادی و از بین بردن انسجام و وحدت ملی را دو هدف مهم دشمنان در حال حاضر دانست و گفت: اگر متحدانه پشت همدیگر باشیم مطمئنا دشمنان شکست خواهند خورد و در زمینه فشار‌های اقتصادی نیز باید با صرفه جویی در مصرف انرژی و کمک به مستمندان از این هجمه دشمنان نیز پیروزمندانه خارج شویم.

امام جمعه ارومیه افزود: قرارگاه اقتصادی در مجموعه دولت تشکیل شود و در این زمینه باید یک آرایش نظامی در حوزه اقتصادی به خود بگیریم تا در مقابل دشمنان پیروز شویم.

نباید انتقام خون رهبر شهید فراموش شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر این که نباید انتقام خون رهبر شهید انقلاب از یاد‌ها برود و باید همگی بر این انتقام تاکید کنیم گفت: مسئله انتقام یک موضوع شرعی، عقلایی و دینی است و ائمه معصومین علیهم السلام نیز این موضوع را در برهه‌های مختلف به ما متذکر شده‌اند.

لزوم اقدام بر علیه جنگ فرهنگی و بی عفتی دشمنان

او تاکید کرد: مسئولان باید در جنگ فرهنگی نیز که علیه عفت عمومی شروع شده و نهاد خانواده را نشانه رفته با برخورد عاقلانه و خردمندانه مقابله کنند و با افرادی که در این زمینه سازماندهی شده‌اند به صورت سخت برخورد کنند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: دشمنان به این نکته پی برده‌اند که اگر بی عفتی را در بین جامعه ایران اسلامی گسترش دهند می‌توانند بر ایران پیروز شوند و این مسئله یک موضوع خانمان سوز است که انتظار از دولت و قوه قضاییه این است که با آنهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند سخت برخورد شود.

ارائه پیشنهادات مسئولان در زمینه دکترین انرژی هسته‌ای به رهبر انقلاب

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به این که دشمنان تهدید حمله اتمی می‌کنند و مسئولان دکترین هسته‌ای باید فکری در این زمینه بکنند تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید در این زمینه مشورت کرده و پیشنهادهای خود را به رهبر فرزانه انقلاب انتقال دهند که دیگر دشمنان جرات تهدید هسته‌ای ایران را نداشته باشند.

اهمیت خدمت به پدر و مادر

امام جمعه ارومیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت خدمت به پدر و مادر و توصیه‌های دینی و اسلامی در این زمینه پرداخت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر خدمت به پدر و مادر در حال حیات آنها افزود: عاق والدین شدن فقط در زمان حیات پدر و مادر مطرح نیست بلکه در زمان درگذشت آنها نیز انسان عاق والدین می شود پس باید همچنان در خدمت آنها بود و در حقشان احسان کرد.

او ادامه داد: هم در آیات قرآنی و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر خدمت به پدر و مادر تاکید شده و در روایت آمده است که نگاه با محبت به صورت آنها اجر حج مقبول را دارد.