به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی گفت: در نیمه سال جاری ۸ دستگاه حفاری توانستند رکورد ۸۷ روزه جلو افتادگی در عملیات حفاری نسبت به برنامه تعیین شده از سوی کارفرما‌ها را ثبت کنند، توجه بیش از پیش به استاندارد‌های ایمنی، آموزش‌های تخصصی و تعامل مستمر با شرکت‌های کارفرمایی در این ارتباط را موثر دانست و افزود: جلو افتادگی در عملیات حفاری موجب تولیدی شدن زودهنگام چاه، شتاب بخشی در ترخیص دکل و آماده سازی برای استقرار در موقعیت دیگر کاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها شده و از نظر اقتصادی هم بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد.

وی با قدردانی از مجموعه همکاران که با پشتکار و حمیت سازمانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های صنعت نفت تلاش می‌کنند، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۵ حلقه چاه نفت وگاز شامل ۱۴ حلقه توسعه‌ای و ۴۱ حلقه تعمیری حفر و تکمیل و تحویل شرکت‌های متقاضی گردیده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه از این تعداد چاه ۴۰ حلقه در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۵ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۵ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۴ حلقه در قالب پروژه‌ای تکمیل شد، گفت: در این مدت میزان حفاری چاه‌ها از ۶۶ هزار متر عبور کرد که در قیاس با دوره مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش دارد.