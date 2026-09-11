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به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، افزایش نزدیک به ۹ هزار نفری اعضای صندوق، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به میزان ۱۴ میلیارد تومان به بازنشستگان و عملیاتی شدن قانون خرید خدمت سربازی از جمله عملکرد این صندوق بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، به گفته صادقی، با امضای تفاهم نامه با بیمه سلامت، دفاتر کارگزاری این صندوق میتوانند هنگام ثبتنام برای بیمه بازنشستگی، در صورت نداشتن بیمه پایه درمان، همزمان موضوع بیمه سلامت افراد را مدیریت کنند تا هیچ روستایی و عشایری بدون پوشش درمانی باقی نماند.