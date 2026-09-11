رشد ۱۳ درصدی ضریب نفوذ بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، افزایش نزدیک به ۹ هزار نفری اعضای صندوق، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۱۴ میلیارد تومان به بازنشستگان و عملیاتی شدن قانون خرید خدمت سربازی از جمله عملکرد این صندوق بوده است.