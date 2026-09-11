امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: دشمنان ایران و انقلاب اسلامی، با نفوذ، سعی بر ایجاد تفرقه و شکستن وحدت، انسجام و همدلی ملت مبعوث شده ایران دارند که هرگز موفق نخواهند شد.

نفوذ، توطئه و ترفند دشمن برای شکست ایران است

نفوذ، توطئه و ترفند دشمن برای شکست ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته بیرجند با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید در مقابله با دشمنان اسلام گفت: خطرناکترین جریان که ملت و مسئولان را سست می کند، آن جریان حمله دشمن نیست بلکه جریان نفوذ است، که باید با وحدت و همدلی و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به سمت پیروزی حرکت و توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

حجت الاسلام رحیم آبادی تأکید کرد: امروز که پرچم جمهوری اسلامی ایران با اقتدار به اهتزاز درآمده حاصل تلاش نیرو‌های مسلح جان برکف و مقاومت مردم در مقابل دشمنان و توطئه‌های آنان بوده است.

وی افزود: امروز بیداری اسلامی و اسلام خواهی در کشور‌های مختلف ایجاد شده است و شاهد مسلمان شدن سربازان آمریکایی هستیم.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به توطئه‌ها و ترفند‌های دشمنان اسلام گفت: امروز ایران اسلامی با حمایت‌های نیروی مسلح و مردم در مقابل استکبار جهانی مقاومت می‌کند و هر روز شاهد یک فتح هستیم.

امام جمعه موقت بیرجند از حضور هوشیارانه ملت مبعوث شده ایران در مراسم تجمعات مردمی شبانه در میادین قدردانی کرد.

حجت الاسلام رحیم آبادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سران سه قوه خواست: نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند.