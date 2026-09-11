امام جمعه شیراز :
وحدت ملی ، رمز پیروزی در جنگ ترکیبی
امام جمعه شیراز گفت : وحدت ملی رمز پیروزی در جنگ ترکیبی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم است، گفت: وحدت ملی و امنیت ملی رمز پیروزی در برابر دشمن است و مردم باید در عرصههای اقتصادی و فرهنگی نیز همچون میدان دفاعی، نقشآفرین باشند.
آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی گفت: جنگ امروز، جنگی ترکیبی است و نمیتوان تنها به پیروزیهای نظامی اکتفا کرد؛ بلکه باید در سایر عرصههای این نبرد نیز میدانداری کنیم.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: دشمن وقتی ضعف خود را در عرصه نظامی میبیند، تلاش میکند در دیگر ابعاد جنگ ترکیبی، بهویژه عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دست برتر را پیدا کند و مردم را از درون در برابر یکدیگر قرار دهد.
آیتالله دژکام تأکید کرد: نباید اجازه دهیم هیچ مسئلهای بهانهای به دست دشمن بدهد؛ نباید کاری کنیم که دشمن بتواند از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.
امام جمعه شیراز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت مردم ادامه داد: این ظرفیت باید در عرصه اقتصادی و فرهنگی نیز به میدان بیاید تا مردم در کنار دولت و دستگاههای اجرایی، برای حل مشکلات و پیشرفت کشور نقشآفرینی کنند.
آیتالله دژکام برای تبیین ضرورت همدلی مردم، گفت: امروز جریانها و جناحهای مختلف ممکن است با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، اما در برابر دشمن باید به داد یکدیگر برسند و اجازه ندهند اختلافات داخلی موجب پیروزی دشمن شود.
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه وحدت ملی و امنیت ملی رمز پیروزی کشور است، گفت: مردم ایران این مسئله را بهخوبی درک کردهاند و جوانان نیز مردانگی و دفاع از کشور را از بن دندان پذیرفتهاند.
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در عرصه اقتصادی گفت: سرمایهگذاری حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران در استان فارس نشان میدهد مردم متوجه شدهاند که باید برای کشور و ملت خود به میدان بیایند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری، همدلی و همراهی همه مجموعهها، میزان سرمایهگذاری در فارس تا پایان سال ۱۴۰۵ افزایش یابد .
وی گفت: امیدواریم استان فارس در استفاده از ظرفیت مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جایگاه نخست کشور قرار گیرد.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به ضرورت تقویت قدرت ایران اظهار کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران در برخی عرصهها در سطح جهانی شناخته شده است و این اقتدار به برکت حضور مردم، خون شهدا و ایثارگری جانبازان و ایثارگران به دست آمده است.
وی با تأکید بر اینکه ادامه این مسیر نیازمند صبر و مقاومت است، افزود: ملت ایران تجربه فشار و محاصره اقتصادی را دارد و همانگونه که در گذشته در برابر فشارها ایستادگی کرد، امروز نیز با اراده و عزم ملی در برابر دشمن مقاومت خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: هرچه دشمن فشار و مکر بیشتری به کار گیرد، مردم باید همدلی و همراهی خود را بیشتر کنند؛ این مسیر، مسیر پیروزی و عزت بیشتر اسلام و ایران است.