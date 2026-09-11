خطیب جمعه سنندج با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب در منطقه، تأکید کرد که جهان امروز شاهد بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های زورگویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با دفاع از حق مشروع کشور‌ها در دستیابی به دانش هسته‌ای، انحصارطلبی قدرت‌های جهانی را شکست‌خورده خواند و بر لزوم حاکمیت صلح و کرامت در جهان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف به ویژه در هفت ماه تجمعات شبانه را نماد وفاداری به نظام دانست و از مسئولان خواست با درک این نجابت، اولویت خود را رفع مشکلات معیشتی مردم قرار دهند.

امام جمعه سنندج همچنین با ابراز تأثر از حادثه تلخ تصادف تانکر سوخت که منجر به جان‌باختن ۱۱ نفر از هموطنان شد، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های متولی برای ایمن‌سازی مسیر‌های تردد تانکر‌ها و پیشگیری از تکرار این حوادث ناگوار شد.