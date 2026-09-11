امام جمعه سردشت گفت: رسانه‌های زرد و جریان‌های رسانه‌ای معاند با انتشار اخبار و مطالب ناامیدکننده، درصدد ایجاد اضطراب و تضعیف روحیه مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت و محکومیت شهادت ماموستا نزهتی، امام جماعت روستای چیانه، به دست گروهک‌های معاند، بر ضرورت حفظ آرامش، امید و توکل به خداوند در برابر فشار‌ها و فضاسازی‌های منفی دشمن تأکید کرد.

ماموستا محمد واوی، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تلاش دشمن برای تزریق امواج منفی به جامعه، اظهار کرد: رسانه‌های زرد و جریان‌های رسانه‌ای معاند با انتشار اخبار و مطالب ناامیدکننده، درصدد ایجاد اضطراب و تضعیف روحیه مردم هستند.

امام جمعه سردشت با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این فضاسازی‌ها افزود: انسان باید در سختی‌ها و مشکلات به خداوند توکل داشته باشد و امید خود را از دست ندهد.