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امام جمعه سردشت گفت: رسانههای زرد و جریانهای رسانهای معاند با انتشار اخبار و مطالب ناامیدکننده، درصدد ایجاد اضطراب و تضعیف روحیه مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تسلیت و محکومیت شهادت ماموستا نزهتی، امام جماعت روستای چیانه، به دست گروهکهای معاند، بر ضرورت حفظ آرامش، امید و توکل به خداوند در برابر فشارها و فضاسازیهای منفی دشمن تأکید کرد.
ماموستا محمد واوی، در ادامه خطبههای نماز جمعه با اشاره به تلاش دشمن برای تزریق امواج منفی به جامعه، اظهار کرد: رسانههای زرد و جریانهای رسانهای معاند با انتشار اخبار و مطالب ناامیدکننده، درصدد ایجاد اضطراب و تضعیف روحیه مردم هستند.
امام جمعه سردشت با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این فضاسازیها افزود: انسان باید در سختیها و مشکلات به خداوند توکل داشته باشد و امید خود را از دست ندهد.