

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید آنجفی با اشاره به آغاز توزیع بذر کلزا برای کاشت پائیزه تصریح کرد؛ در برخی از استان‌ها توزیع از ابتدای شهریور شروع شده و در حال حاضر علاوه بر کلزا، توزیع بذر گندم، جو و سایر دانه‌های روغنی نیز در حال انجام است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: همزمان با توزیع بذر، تامین کود شیمیایی نیز انجام شده که با سیاست دولت برای انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره، قیمت کود بر اساس نرخ آزاد محاسبه می‌شود و یارانه آن مستقیما به کشاورزان پرداخت می‌شود.

آنجفی از افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید کلزا خبر داد و گفت: امسال درخواست برای کشت کلزا ۱۰۰ هزار هکتار بیشتر از پارسال بوده است.

با وجود روند رو به رشد کشت کلزا در ایران، همچنان نزدیک به ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات روغن و دانه‌های روغنی تامین می‌شود و سهم تولید داخلی در تامین نیاز بازار، حدود ۱۰ درصد است. طبق برنامه هفتم پیشرفت که نیمی از مدت آن سپری شده، این تولید ۱۰ درصدی باید به ۴۰ درصد افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند سودمند شدن کشت کلزا و تعیین قیمت‌های تضمینی عامل اصلی افزایش انگیزه کشاورزان برای کاشت بیشتر دانه‌های روغنی بوده و امسال نیز، با توجه به عملکرد بیش از ۲ تن در هکتار کلزا، کاشت این محصول به صرفه و برای کشاورزان جذاب خواهد بود.