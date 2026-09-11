سرمربی تیم ملی والیبال چین تایپه گفت: ایران مقابل چین تایپه تغییراتی داشت و از بازیکنان ذخیره استفاده کرد و به آنها فرصت بازی داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هوانگ هونگ یو پس از شکست شاگردانش مقابل ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان آسیا، اظهار داشت: من در این بازی سه ست دیدم که می‌توانستیم خوب بازی کنیم.

وی ادامه داد: شاید ایران تغییراتی داشت و از بازیکنان ذخیره استفاده کرد و به آنها فرصت داد. از طرف دیگر، با بازیکنانی که قدرت بیشتری در دفاع داشتند، شانس خودمان را حفظ کردیم.

سرمربی چین تایپه در ادامه گفت: پس من این‌طور می‌بینم که توانستند سه ست را پیروز شوند.