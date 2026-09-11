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استاندار آذربایجانغربی ضمن بازدید ازدروازه خروجی منطقه آزاد ماکو، در جریان آخرین وضعیت زیرساختها و روند فعالیت این مجموعه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در ادامه پیگیری برنامههای توسعه زیرساختهای مرزی و تجاری استان، از گیت خروجی منطقه آزاد ماکو بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت زیرساختها و روند فعالیت این مجموعه قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید بر ضرورت تکمیل و تقویت زیرساختهای منطقه، تسهیل جریان تجارت و ترانزیت و استفاده حداکثری از ظرفیت راهبردی مرزهای شمال استان تأکید کرد.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به اجرای محور سهراهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو، تسریع در تکمیل این مسیر را از الزامات توسعه ارتباطات منطقه، رونق مبادلات تجاری و تقویت جایگاه آذربایجانغربی در کریدورهای بینالمللی عنوان کرد.