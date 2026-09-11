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وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پذیرهنویسی صندوقهای ارزی در بازار سرمایه از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این صندوقها به مردم امکان میدهند بخشی از پسانداز خود را بهصورت ارزی سرمایهگذاری و علاوه بر حفظ ارزش دارایی در برابر نوسانات ارزی، سود ارزی نیز دریافت کنند.
وی افزود: منابع این صندوقها در بخشها و صنایع سودآور و ارزآور سرمایهگذاری میشود و بازده حاصل از این سرمایهگذاری به دارندگان واحدهای صندوق بازمیگردد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: صندوقهای ارزی مشمول نرخگذاری دولتی نیستند و مردم با سرمایهگذاری در آنها میتوانند خود را در برابر نوسانات نرخ ارز پوشش دهند، ضمن اینکه منابع مردم نیز در بخش مولد اقتصاد به کار گرفته میشود.