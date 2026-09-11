میدان فرمانداری بوکان میزبان تجمعشب‌های اقتدار امت ایران با حضور مسئولان، فرهنگیان آموزش و پرورش و آحاد مختلف مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان فرمانداری بوکان میزبان تجمعشب‌های اقتدار امت ایران با حضور مسئولان، فرهنگیان آموزش و پرورش و آحاد مختلف مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان بود.

این گردهمایی باشکوه با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت برگزار گردید؛ حضوری که جلوه‌ای روشن از همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و تعهد پایدار مردم شریف بوکان در مسیر پاسداری از ارزش‌ها و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

از بخش‌های شاخص و محوری این رویداد، برگزاری مسابقات فرهنگی و عملیاتی «میدان‌یار» بود که با استقبال گسترده و کم‌نظیر حاضران همراه گردید. این رقابت‌ها به منظور سنجش توانمندی‌ها، ارتقای سطح آمادگی‌های همه‌جانبه، بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه سلحشوری و حماسی در بخش‌های متنوعی به اجرا درآمد؛ شرکت‌کنندگان در عناوینی، چون «دانش و مهارت‌های نظامی و اسلحه‌شناسی»، «امدادی (شامل خودامدادی، دگرامدادی و اصول کمک‌های اولیه)» و همچنین بخش‌های حماسی و بصیرتی نظیر «رجزخوانی» و حوزه «فرهنگی و اجتماعی روایت میدان» به رقابت پرداختند.

حضور پرمعنا و آگاهانه اقشار مختلف جامعه در چنین عرصه‌هایی، نشانی بارز از هوشیاری، بصیرت و وفاداری دیرینه مردم این خطه است و پیوند ناگسستنی و وثیق میان آحاد ملت و حاکمیت را در مسیر اقتدار، اعتلای روزافزون و پایداری ملی بیش از پیش به تصویر می‌کشد.