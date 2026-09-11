معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم، پیام ما همچون گذشته به حکام منطقه دعوت به عقلانیت، رهایی از وابستگی و وحدت حول پرچم اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم.

پیام ما همچون گذشته به حکام منطقه دعوت به عقلانیت، رهایی از وابستگی و وحدت حول پرچم اسلام است.

تشکیل بلوک مقتدر اقتصادی و سیاسی اسلامی با رعایت شئون همسایگی و انسجام منطقه‌ای ضامن منافع امت اسلامی است.