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امام جمعه نقده گفت: دشمنان به دنبال اختلاف افکنی و تخریب انسجام ملی هستند لذا مردم و مسئولان باید با آگاهی مواظب فضای دوگانهای که دشمن دنبال می کند باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه نقده به امامت حجت الاسلام مهدی ستارزاده برگزار شد.
امام جمعه نقده با اشاره به ارزشهای والای انسانی افزود: رشد و تعالی انسان به معنای کامل با عدالت محقق میشود، هرگاه انسان خواست خود را کنار بگذارد و بخواهد با عدالت رفتار کند باعث رشد و تعالی جامعه خواهد شد و ارزش عدالت در این مواقع بیشتر خود را نشان میدهد تا هر چیزی در جایگاه خود قرار بگیرد.
حجت الاسلام ستارزاده، با سفارش به تقوای الهی، با اشاره به اهمیت رعایت اصول و انصاف در جامعه تصریح کرد: در جامعهای که عدالت نباشد آزادگی به خودخواهی تبدیل میشود، مردم بیشتر از دستگاههای حکومتی درخواست عدالت دارند و این نشانگر جایگاه والا و معنای واقعی عدالت در جامعه است و اگر عدالت در جامعه اجرا نشود تمام ارزشها از بین خواهد رفت.
نماینده ولی فقیه با اشاره به جنگ رمضان، شکست دشمن را از نگاه کارشناسان دنیا قطعی دانست و ادامه داد: دشمن به دنبال سردرگمی مسئولان ما هستند و گاهی مسئولان ناخواسته با سخنانی آب به آسیاب دشمن میریزند؛ امروز دشمنان به دنبال اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان هستند تا تاب آوری مردم را پایین بیاورند و انسجام ملی را از بین ببرند و مردم و مسئولان باید با آگاهی مواظب فضای دوگانهای که دشمن دنبال می کند باشند.