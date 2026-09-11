تیم فوتبال چادرملوی اردکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور فردا (شنبه) ۲۱ شهریورماه جاری در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز میهمان صنعت نفت آبادان است و هر ۲ تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول به سه امتیاز آن چشم دوخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم فوتبال چادرملوی اردکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور فردا (شنبه) ۲۱ شهریورماه جاری در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز میهمان صنعت نفت آبادان است و هر ۲ تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول به سه امتیاز آن چشم دوخته‌اند. چادرملوی اردکان هم‌اکنون با پنج امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و صنعت نفت آبادان نیز با چهار امتیاز در رتبه هجدهم و قعر جدول ایستاده است و بنابراین کسب امتیاز در این مسابقه برای هر ۲ تیم از اهمیت فراوانی برخوردار است.

چادرملوی اردکان که هفته گذشته به نخستین پیروزی خود در فصل جاری دست یافت، امیدوار است با استفاده از شرایط روحی مناسب‌تر روند رو به رشد خود را ادامه دهد و با کسب سه امتیاز خارج از خانه گام مهمی برای فاصله گرفتن از جمع تیم‌های پایین جدول بردارد.

در سوی دیگر نیز تیم صنعت نفت آبادان که هفته گذشته با نتیجه ۲ بر صفر مقابل پیکان تهران شکست خورد برای دستیابی به نخستین پیروزی فصل خود انگیزه زیادی دارد.