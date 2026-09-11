شهرستان زرندیه با بهره‌مندی از ۴۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت و مزارع پهناور، برداشت و خرید گندم را از خرداد آغاز کرده و تا کنون در بخش خرقان بیش از ۶ هزار تن محصول خریداری شده است.

کشت محصول راهبردی به دو روش دیم و آبی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت گندم دیم از مزارع بخش خرقان شهرستان زرندیه ادامه دارد.

زرندیه با داشتن بیش از ۴۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت از اولین شهرستان‌های استان مرکزی است که برداشت گندم آبی در آن از خرداد آغاز شده و به علت پهناور بودن شهرستان تا بایان شهریور برداشت گندم دیم نیز ادامه دارد.

تا به امروز خرید شش هزار تن گندم انجام شده است.

بهرامیان رئیس اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه از عملکرد مثبت کشاورزان خرقان نسبت به توصیه‌های فنی و کشاورزی گفت و ابراز داشت: در بخش خرقان رعایت تاریخ کشت، استفاده از بذر گواهی شده، رعایت تناوب و عمل به توصیه‌های فنی کارشناسان کشاورزی از عوامل موفقیت کشاورزان است.

عباس جعفرپور رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه هم از پنج نوع کشت پر محصول و قابل توصیه گندم برای بخش خرقان خبر داد که عبارتند از: باران، هشت رودی، صدرا، پانیز و ریواژ.