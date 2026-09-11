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استاندار قزوین، در آخرین نشست هیئت اقتصادی استان در سفر به شهر اولیانوفسک روسیه، بر ضرورت عملیاتی شدن سریع توافقات اقتصادی و تجاری میان دو استان تأکید کرد و خواستار گذار از توافقات اولیه به مرحله اجرای عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این نشست که در پایان سفر هیئت اقتصادی استان برگزار شد، با حضور مقامات ارشد استان اولیانوفسک از جمله نخستوزیر، وزیر صنعت و تجارت و وزیر سرمایهگذاری این استان، و همچنین مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استانداری برگزار گردید.
در این نشست، بر تقویت تعاملات مستقیم میان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی دو طرف توافق شد و بر اساس این برنامهریزی، دو کارگروه مشترک با محوریت اتاقهای بازرگانی دو استان، مسئولیت پیگیری امور اجرایی و تجاری تفاهمات را بر عهده خواهند داشت؛ در حالی که استانداریهای دو استان نیز وظیفه هماهنگیهای حاکمیتی و اداری را دنبال میکنند.
همچنین مقرر گردید که نخستین محمولههای صادراتی میان قزوین و اولیانوفسک طی ماه جاری میلادی عملیاتی شود و دو طرف همچنین متعهد شدند که با شناسایی مشترک موانع صادرات و واردات، برای رفع آنها اقدام کنند.
نوذری در پایان این نشست تأکید کرد که دستاورد اصلی این سفر، ایجاد زیرساختهای لازم برای همکاریهای مستمر میان فعالان اقتصادی دو طرف است و از تمامی دستاندرکاران خواست تا با تقسیم وظایف مشخص، توافقات را در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسانند.