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مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: «مدرسه بدون زباله» باید به یک الگوی پایدار فرهنگی و رفتاری در البرز تبدیل شود، این طرح حرکتی فرهنگی برای نهادینهسازی سبک زندگی مسئولانه و حفاظت از محیط زیست در میان دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی در نسل آینده گفت: طرح «مدرسه بدون زباله» تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی برای نهادینهسازی سبک زندگی مسئولانه و حفاظت از محیط زیست در میان دانشآموزان است.
محمدجواد کاظمینی، در نخستین نشست تخصصی و هماهنگی طرح «مدرسه بدون زباله» که با حضور مسئولان استانی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه محیط زیست در محل معاونت امور اجتماعی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: آینده زیستمحیطی جامعه در گرو آموزش صحیح و ایجاد رفتارهای پایدار از دوران کودکی و نوجوانی است و مدارس میتوانند مهمترین کانون ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری در این حوزه باشند.
وی افزود: اجرای موفق طرح «مدرسه بدون زباله» نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی و نمادین است و باید با بهرهگیری از تجربیات موفق، ایجاد زیرساختهای لازم و طراحی برنامههای آموزشی هدفمند، زمینه تحول در نگرش و رفتار دانشآموزان فراهم شود.
کاظمینی با اشاره به بررسی آسیبهای طرحهای پیشین مدیریت پسماند در این نشست تصریح کرد: صرف هزینههای آموزشی بدون ایجاد تغییر در بینش و سبک زندگی، نمیتواند نتایج ماندگاری به همراه داشته باشد؛ از این رو تمرکز بر «تحول ذهنی» و «تغییر رفتار» باید به عنوان زیربنای اصلی این طرح مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز ادامه داد: بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق و استفاده از راهکارهای ساده، عملیاتی و زودبازده، در کنار مشارکت خانوادهها، معلمان، دانشآموزان و دستگاههای اجرایی، میتواند زمینهساز شکلگیری الگویی اثربخش در مدیریت پسماند مدارس باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر شد سلسله نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان، فعالان محیط زیست و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شود تا مدل اجرایی و بومی طرح «مدرسه بدون زباله» برای مدارس استان البرز تدوین و عملیاتی شود.
کاظمینی در پایان تأکید کرد: توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای دانش زیستمحیطی دانشآموزان و نهادینهسازی مسئولیت اجتماعی، از مهمترین اهداف این طرح است و امید میرود با همافزایی همه بخشها، البرز به الگویی موفق در حوزه مدارس دوستدار محیط زیست تبدیل شود.