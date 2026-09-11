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از فردا بیست و یکم شهریور، پدیده شرجی برخی مناطق خوزستان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز وزش بادها در مناطق جنوبی و جنوبشرقی و مرکزی بصورت متوسط خواهند بود.
محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی استان خواهند شد.
وی ادامه داد: از بعد از ظهر روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود. در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز به ۴۵.۸ و ۲۶.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.