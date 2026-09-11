جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی‌ نیا از جانباختگان حادثه وکیل آباد، شهید محسوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله علم‌ الهدی در خطبه های نمازجمعه امروز مشهد گفت: مقام معظم رهبری فرمان صادر کردند که چهار عزیزی که در این تجمع بر اثر تصادف به شهادت رسیدند، به‌عنوان شهید قلمداد شوند و برای آنان پرونده شهید تشکیل شود؛ این نیز از عنایات و خواسته‌ های مقام معظم رهبری نسبت به این تجمعات و عزیزانی است که در این تجمعات فداکاری می‌کنند.





شامگاه سه‌شنبه دهم شهریور ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری در بولوار وکیل‌آباد مشهد با سرعت بالا منحرف و پس از آن با تجمع‌کنندگان برخورد کرد.

در این حادثه جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی‌ نیا جان باختند و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.

راننده این خودرو پس از وقوع حادثه دستگیر شد.