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جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی نیا از جانباختگان حادثه وکیل آباد، شهید محسوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیتالله علم الهدی در خطبه های نمازجمعه امروز مشهد گفت: مقام معظم رهبری فرمان صادر کردند که چهار عزیزی که در این تجمع بر اثر تصادف به شهادت رسیدند، بهعنوان شهید قلمداد شوند و برای آنان پرونده شهید تشکیل شود؛ این نیز از عنایات و خواسته های مقام معظم رهبری نسبت به این تجمعات و عزیزانی است که در این تجمعات فداکاری میکنند.
شامگاه سهشنبه دهم شهریور ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری در بولوار وکیلآباد مشهد با سرعت بالا منحرف و پس از آن با تجمعکنندگان برخورد کرد.
در این حادثه جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی نیا جان باختند و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.
راننده این خودرو پس از وقوع حادثه دستگیر شد.