امام جمعه یاسوج؛
پاسخهای جبهه حق، معادلات نظامی دشمن را برهم زد
امام جمعه یاسوج گفت: انهدام بالگردها و جنگندههای متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.
خطیب جمعه یاسوج در تحلیل ضربات اخیر به پایگاههای متجاوزان در اردن، افزود: پاسخهای جبهه حق، معادلات نظامی دشمن را برهم زده است.
امام جمعه یاسوج گفت: انهدام بالگردها و جنگندههای متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.
آیتالله حسینی در ادامه با تبریک پیروزیهای چشمگیر نیروهای یمنی، به اسارت گرفتن هزاران نیروی مزدور و آزادسازی مناطق استراتژیک تا بابالمندب را نشانهای از تغییر موازنه قدرت دانست و افزود: این پیروزیها نویدبخشِ پایانِ سلطهگری بیگانگان در آبراههای حیاتی منطقه است.
امام جمعه یاسوج خطاب به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه داد: دشمنان بدانند، منطق ما در برابر هر یک ضربه، پاسخِ دهبرابری و کوبنده است.
آیتالله حسینی به رویکرد دوگانه و سیاسی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در حالی که رژیم غاصب صهیونیستی با برخورداری از محل ساخت هستهای از هرگونه بازرسی معاف است، ایران اسلامی تحت شدیدترین نظارتها قرار دارد و با وجود شفافیت کامل، باز هم هدف قطعنامههای سیاسی قرار میگیرد.
وی با انتقاد شدید از سکوتِ مرگبارِ آژانس در برابر محل ساخت اتمی رژیم صهیونیستی و در مقابل، فشار حداکثری بر برنامه صلحآمیز هستهای ایران، تأکید کرد: ایران اسلامی هرگز از آرمانها، دانش بومی هستهای و اقتدار ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از مواضع کشورهای چین و روسیه در مخالفت با این جریانسازیهای سیاسی، بر حفظ آمادگی کامل دفاعی تأکید کرد.
خطیب جمعه یاسوج به موضوع کیفیت نان پرداخت.
آیتالله حسینی با ابراز گلایه از وضعیت برخی نانواییها، از مسئولان امر خواست تا نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت پخت نان داشته باشند. وی تأکید کرد که نان به عنوان قوت غالب مردم، نباید با بیتوجهی یا کیفیت پایین به دست مردم برسد و این مطالبهای است که مسئولین باید فوراً برای آن تدبیری بیندیشند.