امام جمعه یاسوج گفت: انهدام بالگرد‌ها و جنگنده‌های متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله حسینی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، از ضربات کوبنده و راهبردی جبهه مقاومت بر پیکره منافع دشمن در منطقه سخن گفت.

خطیب جمعه یاسوج در تحلیل ضربات اخیر به پایگاه‌های متجاوزان در اردن، افزود: پاسخ‌های جبهه حق، معادلات نظامی دشمن را برهم زده است.

امام جمعه یاسوج گفت: انهدام بالگرد‌ها و جنگنده‌های متجاوز و شکار تجهیزات فوق پیشرفته دریایی و هوایی دشمن، نشان از اقتدار روزافزون جبهه مقاومت دارد.

آیت‌الله حسینی در ادامه با تبریک پیروزی‌های چشمگیر نیرو‌های یمنی، به اسارت گرفتن هزاران نیروی مزدور و آزادسازی مناطق استراتژیک تا باب‌المندب را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت دانست و افزود: این پیروزی‌ها نویدبخشِ پایانِ سلطه‌گری بیگانگان در آبراه‌های حیاتی منطقه است.

امام جمعه یاسوج خطاب به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه داد: دشمنان بدانند، منطق ما در برابر هر یک ضربه، پاسخِ ده‌برابری و کوبنده است.

آیت‌الله حسینی به رویکرد دوگانه و سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در حالی که رژیم غاصب صهیونیستی با برخورداری از محل ساخت هسته‌ای از هرگونه بازرسی معاف است، ایران اسلامی تحت شدیدترین نظارت‌ها قرار دارد و با وجود شفافیت کامل، باز هم هدف قطعنامه‌های سیاسی قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد شدید از سکوتِ مرگبارِ آژانس در برابر محل ساخت اتمی رژیم صهیونیستی و در مقابل، فشار حداکثری بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تأکید کرد: ایران اسلامی هرگز از آرمان‌ها، دانش بومی هسته‌ای و اقتدار ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از مواضع کشور‌های چین و روسیه در مخالفت با این جریان‌سازی‌های سیاسی، بر حفظ آمادگی کامل دفاعی تأکید کرد.

خطیب جمعه یاسوج به موضوع کیفیت نان پرداخت.