شهردار اردبیل از اجرای ششمین مرحله اصلاح هندسی معابر شهر و آغاز حذف میدان جهاد این شهر و تبدیل آن به چهارراه با هدف روان‌سازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ محمود صفری با اشاره به لزوم یک‌طرفه‌سازی و ساماندهی ترافیک شهری در مسیر منتهی به میدان آزادگان به سمت میدان جهادِ اردبیل گفت: با توجه به حجم بالای تردد و بررسی‌ نتایج کارشناسی در شورای ترافیکِ اردبیل، حذف این میدان و تبدیل آن به چهارراه راهکار قطعی برای رفع بار ترافیکی این محور شناسایی شد.