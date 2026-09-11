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ایجاد زیرساختهای لازم در روستاها در حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها موثر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روستاها محور اقتصاد و اشتغال هستند بنابراین هر اندازه در ایجاد زیرساختهای لازم در روستا ها اقدام شود از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری میشود.
با حضور فرماندار و تعدادی از مدیران مشکلات تعدادی از روستاهای بخش خزل شهرستان نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای بازنگری در طرح هادی،بهسازی روستاها، توسعه زیرساختهای مخابراتی و اجازه تعمیر و تجهیز چاههای کشاورزی از جمله مشکلات اهالی روستا های بود که مورد بازدید فرماندار قرارگرفت.