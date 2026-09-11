خطیب موقت نماز جمعه ساری: با ستایش از نصرت الهی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح، بر لزوم مقابله جدی با ناهنجاری‌های اجتماعی و مدیریت هوشمندانه بحران‌های طبیعی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خطیب موقت نماز جمعه ساری در خطبه های امروز نماز با اشاره به اینکه به لطف مردم و رزمندگان ایران اسلامی شاهد این هستیم که پوزه آمریکا جنایتکار به خاک مالیده شده است توقف زیردریایی و شناورهای آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان از نصرت الهی دانست و تاکید کرد ایران برای حفظ منافع خود ذره ای کوتاه نخواهد آمد.

حجت الاسلام شفیعی دارابی با بیان اینکه بی حجابی در جامعه امروز به برهنگی کشیده شده است از رها شدن این معضل اجتماعی و دینی در جامعه به شدت انتقاد کرد و افزود : مسولان تا کی و تا چه زمانی در مقابل این ناهنجار اجتماعی قرار است سکوت کنند و بدانند برای مردمی که فشارهای اقتصادی را بر می تابند و تحمل می کنند بی تفاوتی با چنین معضلی امکان پذیر نیست و این مردم این شرایط را بر نمی تابند.

وی با گرامیداشت قیام خونین هفده شهریور تاکید کرد : وقایع هفده شهریور سال ۵۷ نباید فراموش شود و نیاز است با باز خوانی بیشتر این رویداد ملی و تاریخی ، نتایج حاصل از آن درتکرار مقاومت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران معرفی شود.

حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط فعلی بسیار ضروری است و نیازمند هستیم از نقدهای منصفانه نرنجیم ضمن اینکه چارچوب حفظ وحدت با چه کسانی تا کی و تا کجا را باید بشناسیم.

خطیب موقت جمعه همچنین از مردم و مسولان خواست همه مسائل را به مسئله جنگ گره نزنیم و از توانمندی های ملی و مدیریتی برای پیشرفت و تعالی کشور استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه های امروز خود با اشاره به سیل هفته پیش که بخش هایی از استان را شامل شد گفت: هرچند حوادث بسیار سختی از سیل اخیر در استان نسبت به سیل های دوره های گذشته پدیدار نشد اما نباید مشکلات به وجود آمده را نیز به دیگران و دیگر نهاد ها نسبت دهیم .

حجت الاسلام شفیعی با بیان اینکه ۲۶ نهاد در مدیریت سیل عهده دار مسولیت هستند تاکید کرد: به جای اینکه اتفاق های اخیر را به همدیگر نسبت دهید از همین حالا به فکر مدیریت سیل در فصل های پاییز و زمستان باشید.

خطیب جمعه مرکز استان همچنین از دولت خواست با پرداخت معوقات کشاورزان از این قشر پر زحمت حمایت کنند.

استمرار فعالیت مواکب با حفظ امنیت هم از دیگر مواردی بود که خطیب موقت جمعه ساری بر آن تاکید داشت و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست برای تامین امنیت مواکب بیشتر همت کنند.