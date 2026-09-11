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مجموعه ورزشی پارک هلانی جوانرود با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این روز همچنین مهمترین موضوعات و مطالبات مردم در حوزه عمرانی پیگیری شد.
نشست پیگیری مطالبات مردم شهرستان جوانرود با حضور مهندس نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیرانکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی، مسئولان متناظر شهرستانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جوانرود در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و پروژههای حوزه مسکن و اراضی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و درباره تعیین تکلیف و تسریع در روند اجرای تعدادی از طرحها تصمیماتی اتخاذ شد.
از جمله موضوعات مطرحشده، تعیین تکلیف پروژه مسکن ملی ۲۵۰ واحدی و مشخص شدن روند ادامه اجرای آن توسط مالکان و بنیاد مسکن، بررسی نحوه ادامه عملیات پروژه ۵۳۱ واحدی مسکن ملی، پیگیری وضعیت طرح مسکن جوانی جمعیت در سرخیدر و اردوگاه و تعیین تکلیف معارضان جاده داخل صفیآباد بود.
همچنین مشکلات زمین تعاونی پرستاران، تعاونی فرهنگیان در کوچلآباد، روند امور اداری زمین ۲۸ هکتاری مسکن ملی و وضعیت زمینهای چکمهای مجاور دادگستری در چارچوب بازنگری طرح جامع شهری مورد بررسی قرار گرفت.
تعیین تکلیف زمینهای منابع طبیعی و راه و شهرسازی در خروجی شهر، جنب کارواش و پمپبنزین کامرانی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد دستگاههای متولی با جدیت موضوعات مطرحشده را پیگیری کنند و روند اجرای مصوبات نیز از سوی فرمانداری جوانرود و با حمایت معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه دنبال شود.
افتتاح مجموعه ورزشی پارک هلانی پیش از برگزاری این نشست، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با حضور در شهرستان جوانرود از تعدادی از پروژههای اجراشده و در دست اقدام شهرداری بازدید کرد.
در ادامه، مجموعه ورزشی پارک هلانی به نمایندگی از پروژههای شاخص شهرداری جوانرود با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این آیین با حضور معاون عمرانی استاندار، مسئولان استانی و شهرستانی، معتمدان و جمعی از ورزشکاران و اعضای هیاتهای ورزشی شهرستان و رئیس هیات ورزشهای همگانی استان برگزار شد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این آیین با قدردانی از عملکرد شهردار جوانرود، بر حمایت استانداری از اجرای پروژههای شهری و طرحهای مشابه در نقاط مختلف شهر تأکید کرد.
نجفی همچنین با تأکید بر ضرورت مولدسازی در سطح شهرستان، خواستار شناسایی و تعیین تکلیف زمینها و ساختمانهای بلااستفاده شهرداری و استفاده از این ظرفیتها برای ایجاد منابع درآمدی پایدار و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری شهری شد.
وی تأکید کرد استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود و داراییهای بلااستفاده میتواند به اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری کمک کند.
بررسی مسائل حوزه مسکن و زمین و استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده شهری برای سرمایهگذاری، از محورهای اصلی سفر معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به جوانرود بود.