۹۰ داوطلب زن و ۲۲۷ داوطلب مرد در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته خوزستان با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ،سردفتران ثبت اسناد و املاک و کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت در استان خوزستان برگزار شد.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان خوزستان گفت: در این آزمون که صبح امروز جمعه بیستم شهریور ماه برگزار شد،۳۱۷ داوطلب شامل ۹۰ داوطلب زن و ۲۲۷ داوطلب مرد با هم به رقابت پرداختند.

دکتر رحیم پیغان افزود: آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، دانشگاه‌های صنعتی بهبهان و جندی شاپور دزفول برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری آزمون‌های سردفتران ثبت اسناد و املاک و کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزشی عالی در استان امروز در استان خبر داد.