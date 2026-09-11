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امام جمعه موقت قهدریجان: راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی، تغییر معادلات منطقهای به نفع ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام مجید جعفرزاده در خطبههای این هفته، با اشاره به تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و بازدارندگی نظامی کشور، گفت: جمهوری اسلامی در پاسخ به گزافهگوییهای قدرتهای سلطهگر، راهبرد پاسخِ سریع، بههنگام و نامتوازن را در پیش گرفته است؛ راهبردی که منجر به تغییر معادلات امنیتی منطقه به نفع ایران شده است.
خطیب نماز جمعه قهدریجان با نقد کارنامه عملکرد آمریکا در منطقه گفت: دشمنان در تمامی اهداف راهبردی خود از جمله محدودسازی برنامه هستهای و کنترل مسیرهای دریایی ناکام ماندهاند و شکست اعتمادبهنفس آنها در برابر اراده ملی ایران مشهود است.
وی با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره آسیبپذیری ناوهای هواپیمابر افزود: اقتدار نظامی ایران متکی بر توان داخلی است و در صورت هرگونه تعدی به تمامیت و باورهای دینی ملت، جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظهای از منافع خود دفاع خواهد کرد.
حجتالاسلام جعفرزاده همچنین با نکوهش اقدامات تفرقهافکنانه در زمانهای حساس، تاکید کرد: هرگونه اقدام یا سخنی که موجب سستی اراده مردم در دفاع از کشور شود، در حکم جفا به منافع ملی است و ملت ایران با تکیه بر وعدههای الهی، در مسیر مقاومت ثابتقدم خواهد ماند.
در حاشیه این مراسم، میز خدمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فلاورجان» با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردمی برپا شد.