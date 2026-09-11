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بیستوهفتمین مجلد از مجموعه «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» به قلم ع. رجاییان، که به زندگی و اقدامات فرهنگی، آیتالله سیّدشهابالدین مرعشی نجفی اختصاص دارد، در خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیتالله مرعشی نجفی، فقیهی فراتر از کرسی تدریس بود؛ مردی که با تحمل سالها رنج و کار شبانه، نسخههای خطی را از دست دلالان نجات داد و بزرگترین گنجینه مکتوب شیعه را بنیان گذاشت.
آیتالله سیدشهابالدین مرعشی نجفی، در تلاقیِ سنت و مدرنیته، قامت بلندِ دانشی بود که تنها در کتابها خلاصه نمیشد. او که در نجف متولد شد و نامش را بزرگانِ آن دیار با نیتِ برکت انتخاب کردند، از همان آغاز، مسیرِ «سیروا فی الارض» را در پیش گرفت. مرعشی نجفی تنها یک فقیه نبود؛ او با دریافت بیش از ۴۵۰ اجازه روایت از فرقههای مختلف اسلامی، لقب «شیخالاجازه» را برازنده نام خود کرد.
اما قلبِ تپنده زندگی او نه در کرسیهای تدریس، که در قفسههای کتابخانه شخصیاش میتپید. او که برای خریدِ هر نسخه خطیِ کهن، سالها روزه و نماز استیجاری میگرفت و شبها کار میکرد تا میراثِ در حالِ خروج از کشور را نجات دهد، نمادِ یک «مبارزه فرهنگی» تمامعیار بود.
این کتابخانه، امروزنه فقط مجموعهای از کاغذها، که میراثی جهانی و سومین گنجینه بزرگِ جهان اسلام است که به همتِ او و فرزندش دکتر سیدمحمود مرعشی برپا شد. او کتابها را فقط جمع نمیکرد، آنها را از نیستی به هستی و از غربت به وطن بازمیگرداند؛ میراثداری که تاریخ، نامش را با حراست از حافظه مکتوب شیعه گره زده است.
تعداد تألیفات آیتالله العظمی مرعشی متجاوز از ۱۵۰ عنوان است، و شماری از آنها هنوز به چاپ نرسیده است. شمارش آثار او، که در شاخههای مختلف علوم نگاشته شده است، ازجمله تفسیر، تجوید، حدیث، ادعیه و زیارات، رجال و تراجم، انساب که اهمیت آثار او در انساب و تبارشناسی بیشتر از دیگر آثار اوست.