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جمعی از بسیجیان سازمان صداوسیما قدم به یادمان شهید کاوه گذاشتند تا با رشادتهای این شهید والامقام و همرزمانش آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، یادمان شهید محمود کاوه در مهاباد هر ساله میزبان هزاران نفر از عاشقان و شیفتگان فرهنگ دفاع مقدس است.
این بار کاروان ۲۵ نفره متشکل از اعضای بسیج بخشهای مختلف سازمان صداوسیما در سفر به آذربایجانغربی از یادمان شهید کاوه و شهید خلبان خالد حیدری بازدید کردند.
شهید محمود کاوه زاده خراسان بود، اما در دوران دفاع مقدس یکی از فرماندهانی بود که در منطقه کردستان و آذربایجان رشادتهای زیادی به خرج داد.
شهید کاوه به دلیل اخت و همنشینی با مردم منطقه خود را فرزند کردستان میدانست.
محل کار و یادمان شهید محمود کاوه میعادگاه شیفتگان و علاقهمندانی شده که هر ساله برای آشنایی بیشتر با شخصیتهای فاخر دوران دفاع مقدس به مهاباد میآیند.
یادمان نخستین شهید خلبان دوران دفاع مقدس شهید سرلشکر خالد حیدری در ورودی شهر مهاباد هم نمادی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران برابر دشمنان است.
کاروان بسیجیان رسانه ملی با حضور در یادمان شهید حیدری به مقام والای این شهید ادای احترام کردند.
بسیجیان سازمان صداوسیما در قالب کاروان راهیان نور در سفر به آذربایجانغربی به غیر از یادمانهای شهدا در مهاباد از دیگر یادمانها و مناطق عملیاتی و مرزی استان هم بازدید کردند.