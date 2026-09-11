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کالیفرنیا با تصویب مجموعهای از قوانین جدید، محدودیتهای کمسابقهای برای فناوریهای مورد استفاده کودکان زیر ۱۶ سال وضع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، فرماندار کالیفرنیا با امضای ۱۳ لایحه جدید، دامنه نظارت بر شرکتهای فناوری را گسترش داد. یکی از مهمترین قوانین، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی را از ارائه برخی قابلیتهایی که برای افزایش مداوم زمان حضور کاربران طراحی شدهاند، به افراد زیر ۱۶ سال منع میکند. این قابلیتها شامل اسکرول بینهایت، پخش خودکار محتوا و برخی سازوکارهای الگوریتمی برای افزایش تعامل هستند.
در این رویکرد قانونگذار بهجای ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی، تلاش میکند نحوه طراحی و ارائه محتوا به کاربران کمسنوسال را تغییر دهد. کالیفرنیا در حالی چنین محدودیتهایی را تصویب کرده که ایالتهای دیگری مانند یوتا، تگزاس، فلوریدا، نیویورک و اوهایو نیز در سالهای اخیر قوانین مشابهی برای حفاظت از کودکان وضع کرده بودند.
بخش دیگری از بسته قانونی کالیفرنیا به چتباتهای هوش مصنوعی مربوط میشود. اپراتورهای این سامانهها با الزامات تازهای برای ارزیابی ریسک، کنترلهای والدین و تدابیر ایمنی روبهرو خواهند شد. یکی از قوانین این بسته که به «قانون آدام» معروف شده، در واکنش به نگرانیها درباره تعامل کودکان با چتباتهای هوش مصنوعی تدوین شده است.
این قوانین در شرایطی تصویب شدهاند که فشار حقوقی و سیاسی بر شرکتهای فناوری برای تغییر نحوه فعالیت آنها در قبال کاربران کمسنوسال افزایش یافته است. در یکی از مهمترین تحولات اخیر، متا در توافقی با تقریباً همه ایالتهای آمریکا پذیرفته است محدودیتهای بیشتری برای استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام اعمال کند.
با وجود حمایت گسترده دوحزبی از قوانین جدید، گروههای مدافع آزادیهای دیجیتال نسبت به پیامدهای آنها هشدار دادهاند. بنیاد مرز الکترونیکی این رویکرد را بیش از حد محدودکننده دانسته و درباره تأثیر آن بر حریم خصوصی و آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. به این ترتیب، کالیفرنیا اکنون به یکی از مهمترین میدانهای آزمون قوانین جدید برای کنترل فناوریهای مورد استفاده کودکان تبدیل شده است.
محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی به یک روند جهانی تبدیل شده است. استرالیا از سال ۲۰۲۵ محدودیتهای گستردهای برای کاربران زیر ۱۶ سال اعمال کرده و اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۶ برنامههایی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی مطرح کرده است.