ملی پوشان کشورمان در ماده میکس تپانچه بادی ۱۰ متر امروز به مصاف حریفان خود رفتند.

در مرحله مقدماتی، تیم میکس الف کشورمان متشکل از نسرین شاهی و سید محمدرضا میرشفیعی در جایگاه پانزدهم ایستاد و تیم میکس ب با ترکیب فائزه احمدی و علی گلوی در رده پنجم قرار گرفت و در نهایت تیم‌های کشورمان از صعود به مرحله نهایی رقابت‌ها بازماندند.

مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۵۹۵ ورزشکار از ۵۳ کشور در حال برگزاری است.