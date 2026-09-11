پاراتیراندازی قهرمانی جهان؛ تیمهای میکس ایران از صعود به فینال بازماندند
ملی پوشان پاراتیراندازی کشورمان در ماده میکس تپانچه بادی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶، از صعود به مرحله نهایی بازماندند.
ملی پوشان کشورمان در ماده میکس تپانچه بادی ۱۰ متر امروز به مصاف حریفان خود رفتند.
در مرحله مقدماتی، تیم میکس الف کشورمان متشکل از نسرین شاهی و سید محمدرضا میرشفیعی در جایگاه پانزدهم ایستاد و تیم میکس ب با ترکیب فائزه احمدی و علی گلوی در رده پنجم قرار گرفت و در نهایت تیمهای کشورمان از صعود به مرحله نهایی رقابتها بازماندند.
مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۵۹۵ ورزشکار از ۵۳ کشور در حال برگزاری است.