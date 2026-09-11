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عملیات روکش آسفالت حدفاصل میدان امام خمینی تا میدان غدیر اسدآباد با مصرف ۷۰۰ تن آسفالت و اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این طرح با اختصاص ۴۲ میلیارد تومان قیر و بهرهگیری از کارخانه آسفالت شهرداری، اجرای روکش آسفالت برای ۸۰ درصد معابر شهر پیشبینی شده است.
سرپرست شهرداری اسدآباد، از اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا میدان غدیر خبر داد و گفت: در این طرح حدود ۷۰۰ تن آسفالت با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان اجرا شده است.
مهدی هوشمندی افزود: با پیگیریهای دکتر اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ۴۲ میلیارد تومان قیر به شهرداری اسدآباد اختصاص یافته است که ظرفیت مناسبی برای توسعه و بهسازی معابر شهری فراهم میکند.
هوشمندی با اشاره به برنامه شهرداری برای بهبود وضعیت معابر اظهار کرد: پیشبینی میکنیم با استفاده از این ظرفیت، عملیات روکش و آسفالت در حدود ۸۰ درصد معابر شهر اسدآباد اجرا شود.
سرپرست شهرداری اسدآباد همچنین با اشاره به مالکیت کارخانه آسفالت توسط شهرداری گفت: فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری موجب میشود هزینههای پخت و تولید آسفالت کاهش یابد و منابع اختصاصیافته با بهرهوری بیشتری برای بهسازی معابر هزینه شود.