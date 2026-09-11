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واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در مسیر منتهی به فولاد در کنار گذر شهرستان آران وبیدگل، یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کاشان گفت:در این حادثه سه نفر دچار مصدومیت شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات سر، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان باخت.
مهرداد فرزندی پور افزود: با حضور نیروهای پایگاههای اورژانس موسیکاظم (ع) و فاطمیه، دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.