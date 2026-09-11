فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش فضای مجازی که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی می کرد، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان در تشریح جزئیات خبر گفت: در پی پایش تحرکات مجرمانه در فضای مجازی صفحه یکی از کاربران فضای مجازی با ۲۵۰۰ دنبال کننده در بستر اینستاگرام شناسایی شد که با انتشار تصاویر و ویدئو‌هایی از خود با ظاهر نابهنجار و با سلاح گرم، به صورت استوری و پُست، اقدام به تهدید شهروندان و بکاربردن الفاظ توهین آمیز می‌نمود.

سرهنگ بهاری افزود: افسران گمنام سازمان اطلاعات پلیس شهرستان بوکان در یکی از محلات شهر متهم را شناسایی و دستگیر کردند که در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم با هدف ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی، اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی بوکان ضمن هشدار به اراذل و اوباش اظهارداشت: پلیس با کسانی که با رفتار و اعمال و ظاهر نابهنجار خود در فضای حقیقی و حتی مجازی موجب ایجاد نگرانی برای شهروندان شوند قاطعانه و سخت برخورد خواهد نمود.