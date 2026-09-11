به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی، در اجتماع شبانه مردم خمینی‌شهر با اشاره به پیروزی‌های نظامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، از «اقتصاد دلاری» به عنوان نقطه ضعف اصلی کشور نام برد و خواستار کنار گذاشتن نسخه‌های آمریکایی در مدیریت اقتصادی شد.

سید یاسر جبرائیلی با مقایسه جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل با جنگ اخیر ایران و محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، با تأکید بر معماری نظامی بومی به عنوان عامل موفقیت ایران در جنگ، افزود:، اما در اقتصاد، برعکس عمل کردیم. اقتصاد ایران با نسخه‌های آمریکایی اداره می‌شود. دلار بر اقتصاد حاکم است، نرخ ارز شناور شده، بانک‌های خصوصی ایجاد شده و انفال خصوصی‌سازی شده است.

دبیر کل حزب تمدن نوین اسلامی با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، گفت: مرگ بر آمریکا امروز یعنی مرگ بر اقتصاد دلاری، مرگ بر بانک‌های خصوصی، مرگ بر خصوصی‌سازی انفال. تا وقتی اقتصاد ایران با نسخه آمریکایی اداره شود، در جنگ اقتصادی آسیب‌پذیر خواهیم بود.

جبرائیلی در پایان خواستار ساقط شدن دلار از تراز نقش‌آفرینی مهم در اقتصاد ایران» شد و تأکید کرد: کسانی که مجری اقتصاد آمریکایی در کشور هستند، باید کنار گذاشته شوند.