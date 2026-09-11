به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های قرآنی و حمایت از استعداد‌های برتر این حوزه اظهار کرد: طرح نخبگانی حفظ قرآن کریم «سدید» با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی و ایجاد زمینه برای انس بیشتر نسل جوان و نوجوان با کلام وحی برگزار شد.

سید کریم موسوی افزود: این طرح طی یک دوره ۵۰ روزه در شهرستان دزفول اجرا شد و شرکت‌کنندگان در این مدت در فرآیندی آموزشی و تربیتی، مسیر حفظ قرآن کریم را دنبال کردند.

وی با بیان اینکه توجه به نخبگان قرآنی یکی از اولویت‌های فعالیت‌های قرآنی است، تصریح کرد: در اجرای طرح «سدید» تلاش شد علاوه بر موضوع حفظ قرآن، زمینه رشد و تعالی شرکت‌کنندگان در فضای قرآنی نیز فراهم شود تا حافظان قرآن بتوانند در آینده به عنوان نیرو‌های توانمند و اثرگذار در عرصه‌های فرهنگی و قرآنی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: برگزاری نخستین دوره «سدید» در دزفول تجربه ارزشمندی بود که می‌تواند زمینه‌ساز استمرار و توسعه این طرح در سال‌های آینده باشد. بدون تردید شناسایی استعداد‌های قرآنی و سرمایه‌گذاری بر روی آنها، از مهم‌ترین راه‌های تقویت جریان قرآنی در جامعه است.

موسوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از تجربه نخستین دوره و همراهی مربیان، فعالان قرآنی و خانواده‌ها، شاهد استمرار این طرح و حضور گسترده‌تر علاقه‌مندان به حفظ قرآن کریم در دوره‌های آینده باشیم.