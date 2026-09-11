به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۵ جاده لامرد _مهر به هلال‌احمر اعلام شد.

حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی مرد ۲۲ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس پیکر فرد را به عوامل انتظامی تحویل دادند.