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واژگونی خودرو پژو پارس در جاده لامرد_مهر یک جان باخته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۵ جاده لامرد _مهر به هلالاحمر اعلام شد.
حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه یک فوتی مرد ۲۲ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمنسازی صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس پیکر فرد را به عوامل انتظامی تحویل دادند.