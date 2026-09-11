چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت عالم مجاهد و دومین شهید محراب، آیت‌الله سیداسدالله مدنی، در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دراین مراسم، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمارگفت: آیت‌الله مدنی از روحانیون مجاهد شیعه و از شاگردان امام خمینی (ره) بود که در دوران نهضت اسلامی علیه رژیم پهلوی و فرقه بهائیت مبارزه کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده امام خمینی (ره) در همدان و امام جمعه این شهر بود و هدایت مردم همدان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی را برعهده داشت.

شیخ مهدی طائب افزود: از جمله اقدامات ماندگار شهید مدنی در همدان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه، درمانگاه و دارالایتام مهدیه و ساخت مسجد، حسینیه و حمام دره مرادبیگ و تأسیس مدرسه و کتابخانه است.

وی افزود: دشمن آمریکایی صهیونیستی برای اینکه این قاعده‌ها را بهم بزنند مجددا یک جنگ دیگری در تنگه هرمز به راه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند، اما به لطف خدا آمریکایی‌هایی که اعلام می‌کنند ایرانی‌ها نه نیروی هوایی دارد نه نیروی دریایی، بازهم با شکست مواجه شدند.

طائب گفت: امروز می‌بینید که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه می‌دهد.

وی اظهار داشت: دشمن با پیش بینی‌ها نا آگاهانه به دنبال تسط کامل بر کشور ما طی ۳ روز بود و با آغاز جنگ و آگاهی از توان نظامی، موشکی و اتحاد مردمی فهمید ایران رو به قله است و پا پس کشیده است و هر لحظه به دنبال راه رهایی از جنگی نافرجام با ملت ماست.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمارگفت: ما حتما با این اتحاد مردمی و این قدرت نظامی در برابر زیاده خواهان و دشمنان به پیروزی می‌رسیم و ایران به ابر قدرت منطقه تبدیل می‌شود.

آیت‌الله مدنی پس از اقامه نماز جمعه در ۲۰ شهریورماه ۱۳۶۰ در تبریز، به دست سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید و به عنوان دومین شهید محراب شناخته شد.