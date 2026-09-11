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استاندار سمنان از اتصال تصفیهخانه پساب سمنان به شهرک صنعتی این شهر تا دو ماه آینده و آبیاری فضای سبز شهرک با پساب تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان، استفاده هدفمند از پساب را یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آبی دانست و گفت: توسعه بازچرخانی آب باید با هدف کاهش برداشت از منابع آب خام و استفاده از منابع جایگزین در بخشهای مختلف دنبال شود.
استاندار سمنان همچنین بر تکمیل طرحهای تأمین و مدیریت منابع آب در شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: تکمیل تصفیهخانههای فاضلاب دامغان و شاهرود، رفع مشکلات آبی گرمسار، آرادان و ایوانکی و اجرای طرحهای بازچرخانی آب باید با جدیت دنبال شود.