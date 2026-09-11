مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی گفت:در قالب طرح جشن عاطفه‌ها ۲۱ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع شده و حمایت از استعداد‌های تحصیلی و نخبگان دانش‌آموزی با مشارکت خیران ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد محمدپور در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات کمیته امداد آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد استان برای شناسایی و حمایت از اقشار نیازمند اظهار کرد:یکی از اهداف مهم کمیته امداد افزایش ضریب نفوذ حمایتی و شناسایی دقیق افرادی است که به حمایت نیاز دارند و در این مسیر ارتباط با گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های مردمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.



مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی تامین حداقل نیاز‌های اساسی مددجویان را یکی از اصول مهم این نهاد عنوان کرد و گفت:در کنار حمایت‌های مستقیم تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت خیران، گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی زمینه توانمندسازی خانواده‌ها نیز فراهم شود.

محمدپور با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان گفت: نزدیک به ۱۴۶ هزار نفر در آذربایجان‌شرقی تحت پوشش این نهاد قرار دارند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۴۰۴ نفر دانش‌آموز هستند.



وی با اشاره به برگزاری پویش جشن عاطفه‌ها اظهار کرد:در این پویش که در مقطع کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است روز گذشته ۲۱ هزار بسته تحصیلی بین ۲۱ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد استان توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی همچنین از حمایت از دانش‌آموزان نخبه خبر داد و گفت:۳۶۰ نخبه دانش‌آموزی تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که با حمایت خیران مسیر تحصیل خود را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۴۰۲ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در کنکور پذیرفته شدند و ۱۲ نفر نیز رتبه‌های برتر کسب کردند. همچنین ۶ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت در مدارس استعداد‌های درخشان پذیرفته شدند.

محمدپور با اشاره به پویش‌های مختلف کمیته امداد از جمله جشن عید قربان، یلدای مهربانی و شوق زیارت گفت: در مقطع کنونی جشن عاطفه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم مشارکت مردم در این پویش به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی از مردم استان خواست برای مشارکت در پویش جشن عاطفه‌ها از کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۴۱ ستاره یک مربع و همچنین اپلیکیشن صدقه من استفاده کنند.

محمدپور با اشاره به برنامه‌های اشتغالزایی کمیته امداد اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به مددجویان یکی از محور‌های مهم در مسیر توانمندسازی آنهاست و کیفیت طرح‌های اشتغال ایجاد شده نیز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: بازدید‌های انجام‌ شده از طرح‌های اشتغالزایی و نوع فعالیت‌های ایجاد شده نشان می‌دهد اعتماد به طرح‌های اشتغال کمیته امداد در استان بالاست و تلاش می‌کنیم این مسیر را با نظارت و حمایت بیشتر ادامه دهیم.