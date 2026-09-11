پخش زنده
امروز: -
تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در جاده بابامیدان_نورآباد یک جانباخته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در کیلومتر ۴ جاده بابامیدان_نورآباد به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود : بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات رهاسازی برای جانباخته انجام شد.
او بیان کرد : این تصادف یک جانباخته و دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و جانباخته را نیز به نیرویانتظامی تحویل دادند.