تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در جاده بابامیدان_نورآباد یک جانباخته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در کیلومتر ۴ جاده بابامیدان_نورآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن امیری افزود : بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات‌ رهاسازی برای جانباخته انجام شد.

او بیان کرد : این تصادف یک جانباخته و دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و جانباخته را نیز به نیروی‌انتظامی تحویل دادند.