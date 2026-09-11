به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این طرح با هدف حفظ ذخایر راهبردی و تضمین تداوم صید در سال‌های آتی تا ۳۰ شهریور اجرا می‌شود.

مسعود بارانی افزود: طرح دریابست در در شهرستان‌های میگوگیر شامل سیریک، بندرعباس، قشم و میناب اجرا می‌شود.

وی گفت: این تصمیم با بررسی دقیق وضعیت ذخایر میگو در منطقه گرفته شده است و همکاری نزدیک صیادان در رعایت بازه زمانی اعلام شده، نقش کلیدی در جلوگیری از کاهش بی‌رویه جمعیت میگو و تضمین سودآوری بیشتر در فصل‌های آینده دارد.

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شیلات هرمزگان همه ساله با توجه به فصل تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه‌های ارزشمند، بر اساس اعلام نظر تعاونی ها‌ی صیادی و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ممنوعیت صید اعمال می‌کند.

استان هرمزگان با صید سالانه بیش از ۳۶۰ هزار تن انواع آبزی رتبه نخست صید کشور را در اختیار دارد.