به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور امواج کم ارتفاع تراز میانی جو طی سه روز آتی از نواحی شمالی کشور می‌باشد که موجب برخی بارش‌ها در نواحی شمال غرب، نوار شمال کشور و دامنه‌های رشته کوه البرز خواهد شد.

در استان مرکزی طی این مدت در برخی از ساعات در مناطق شمال استان احتمال رشد ابر و وقوع رگبار‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

به دلیل شرقی شدن جریانات جوی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان طی امروز و فردا شنبه احتمال انتقال ذرات معلق و وقوع پدیده گردوخاک در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی می‌شود.

دمای هوا طی روز‌های آتی نوسان محسوسی نخواهد داشت.