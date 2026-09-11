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در سه روز آینده احتمال رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در مناطق شمالی استان مرکزی دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسیها حاکی از عبور امواج کم ارتفاع تراز میانی جو طی سه روز آتی از نواحی شمالی کشور میباشد که موجب برخی بارشها در نواحی شمال غرب، نوار شمال کشور و دامنههای رشته کوه البرز خواهد شد.
در استان مرکزی طی این مدت در برخی از ساعات در مناطق شمال استان احتمال رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
به دلیل شرقی شدن جریانات جوی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان طی امروز و فردا شنبه احتمال انتقال ذرات معلق و وقوع پدیده گردوخاک در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی میشود.
دمای هوا طی روزهای آتی نوسان محسوسی نخواهد داشت.