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از امروز تا اواخر وقت روز یکشنبه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر و رگبارهای باران توام با رعد و برق و تندبادهای لحظهای قبل از رخداد بارش در برخی نقاط آذربایجان غربی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روزگذشته به سبب حاکمیت الگوهای پایدار، جوی بدون بارش و تابستانه در سطح استان حاکم بود که در برخی ساعات وزش باد تنها پدیده قابل توجه به شمار میآمد.
براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، از امروز تا اواخر وقت روز یکشنبه با فعالیت و گذر امواج تراز میانی جو، شاهد ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهیم بود. در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر و رگبارهای باران توام با رعد و برق و تندبادهای لحظهای قبل از رخداد بارش در برخی نقاط استان محتمل خواهد بود.
در روز جمعه انتظار میرود بارشها در مناطقی از شمال و برخی نواحی مرکزی رخ دهد در حالیکه روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، بر گستره و شدت بارشها افزوده خواهد شد. با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها بالا میباشد لذا توصیه می شود در دوره فعالیت امواج بارشی از اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات و قرارگیری در فضای باز (احتمال برخورد صاعقه) به طور جد خودداری گردد.
بررسی الگوهای دمایی حاکی از عدم تغییرات محسوس دمایی در طی روزهای آتی میباشد. در طی بیست و چهار ساعت گذشته، شهرستان بوکان با ثبت بیشینه دمای ۳۱.۷ و شهرستان تکاب با ثبت کمینه دمای ۶.۵ بترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان گزارش شدند. در این مدت، دمای اورمیه در گرمترین ساعات ۲۷.۲ و در خنکترین ساعات ۱۰.۸ درجه در مقیاس سلسیوس ثبت و گزارش شد.