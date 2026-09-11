در آخرین روزهای ماه ربیع الاول، روستای مظفر آباد در شهر سریش آباد میزبان آیین مولودی‌خوانی و دف نوازی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مسجدروستای مظفر آباد از توابع بخش سریش آباد شامگاه پنجشنبه حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ جایی که اقشار مختلف مردم گردهم آمدند تا در آیین با نشاط و مسرت بخش مولودی‌خوانی میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) شرکت کنند.

صدای دف‌نوازان و مولودی‌خوانان در این مراسم آیینی ریشه‌دار در فرهنگ مردم کردستان را به تصویر کشید؛ آیینی که نسل‌های مختلف مردم این منطقه طی سال‌ها آن را به عنوان جلوه‌ای از ارادت به پیامبر اکرم(ص) حفظ کرده‌اند.