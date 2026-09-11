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شکار زیردریایی آمریکا بدست سپاه پاسداران و پیروزیهای یمن، بشارتهای خداوند متعال پس از پایداری و مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نماز جمعه این شهر در جمع نمازگران در مصلی امام خمینی اصفهان گفت: نماز روح ایمان و خداشناسی است و واجبات دینی و ترک محرمات شایسته و لزوم بندگی است و نماز مهمترین واجبات دینی و اسلامی است.
آیت سیدابوالحسن مهدوی افزود: شوق عبادت یک نیاز معنوی است تا خود را بازسازی کنیم و روح را تقویت کنیم و این تقویت و بازسازی یا نماز محقق میشود و باید همواره با اشتیاق همراه باشد.
خطیب جمعه اصفهان گفت: نماز جمعه هم یکی از اصول دینی و معنوی است که انسان و جامعه را از خیلی مشکلات و مصائب دور خواهد کرد و امیدواریم این توفیق را برای همه ما محقق بگرداند.
آیت سیدابوالحسن مهدوی، تقوای الهی را جزو مهمترین اصول دینی برای مسلمانان برشمردو افزود: باید تقوای الهی را در دل و روح همواره در وجود خود داشته باشیم.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: مردمی که حدود ۲۰۰ شب است در میدان حضور دارند و برای سربلندی کشور تلاش میکنند یک تقوای درونی و قلبی در وجود خود دارند.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تاکید کرد: امروز مردم ما نشان دادند محکم و با اراده مقابل دشمن جنایتکار ایستادهاند و نشان دادند که این مردم مبعوث شده الهی هستند.
عضو خبرگان رهبری گفت: دشمن جنایتکار به ما حمله کرد و خسارات زیادی به ما زد ولی ماهم او را دچار مشکل کردیم و خسارات زیادی به او وارد کردیم.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تاکید کرد: این دشمن سفاک فکر میکرد که به همه اهداف خود خیلی زود خواهد رسید، اما مردم و نیروهای مسلح ما نشان دادند که این آرزو را همیشه باید به گور خواهند برد.
خطیب جمعه اصفهان گفت: امروز نیروهای مسلح ما نشان دادند که ایرانی با خودباوری مقابل زورگویان و مستکبران عالم ایستاده و آنها را مغلوب کرده است.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی افزود: امروز ما مجهزترین و پیشرفتهترین تسلیحات آمریکایی را زمین گیر کردهاند که نمونه آن توقیف و شکار زیردریایی آنهاست که این جزو لطف الهی و خودباوری نیروهای جوان و متخصص ایرانی چیز دیگری نیست.
خطیب جمعه اصفهان تاکید کرد: امروز نیروهای مسلح و مقتدر یمنی هم تمامی مزدوران سعودی را زمین گیر و منهدم کردهاند تا نشان دهند خداوند با انسانهای با ایمان و با شرف است و هرگز مؤمنان را تنها نخواهد گذاشت.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی گفت: در شرایط کنونی، موضوع حجاب هم بسیار مهم است چراکه که اکنون مشکل به سمت ولنگاری رفته و گویا کسی این موضوع مهم و حساس را نمیبیند یا درک نمیکند.
امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر پرداختن ویژه به موضوع مهم ولنگاری در جامعه اسلامی افزود: چرا که دشمن خوب فهمیده ایرانی را باید در عفت و غیرت شکست داد تا راه برای شکستهای دیگر آن فراهم شود.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی با قدردانی از مسئولان استان که دلسوزانه این موضوع مهم را پیگیری میکنند گفت: هرچند برخیها در تلاش هستند که این موضوع را کمرنگ کنند و با جا به جایی برخی مدیران را تغییر دهند تا اثر آن کمتر شود ولی مردم و مؤمنان دلسوز استان مطالبه جدی داشته و دارند که مقابل این سو استفاده گری خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد عناصر خود فروخته و نفاق آلود جامعه عفیف و پاک ایرانی را آلوده کنند.
عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: امروز مسئولان ما عمل به قانون داشته باشند و بدانند هرچه قانون عمل شود انسجام جامعه و مردم بیشتر خواهد شد و مردم ابتدا شما را نگاه میکنند که چقدر به قانون پایبند هستید و بعد خواهید دید که مردم از همه شما حمایت جدی خواهند کرد؛ موضوعی که نفاق و دودستگی را از بین خواهد برد و به انسجام و اتحاد ملی مثل همیشه خواهد انجامید.