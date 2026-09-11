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اجرای «تئاتر بچه‌های مسجد» در کاشان

رویداد مردمی «تئاتر بچه‌های مسجد» با حضور گروه‌های نمایشی در شهرستان کاشان برگزار شد و هنرمندان نوجوان و جوان به اجرای نمایش پرداختند.
عکاس :فاطمه قهرمانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ - ۱۳:۰۴
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برچسب ها: تئاتر ، مسجد ، کاشان
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