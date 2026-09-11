رویداد مردمی «تئاتر بچه‌های مسجد» با حضور گروه‌های نمایشی در شهرستان کاشان برگزار شد و هنرمندان نوجوان و جوان به اجرای نمایش پرداختند.

عکاس : فاطمه قهرمانی