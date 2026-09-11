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نمایشگاه نوشتافزار دایر شده در بوستان خانواده مهاباد تا ۲۸ شهریور ماه پذیرای خانوادهها و دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، حال و هوای بازگشایی مدارس در گوشه کنار شهر دیده میشود.
تعدادی از دانشآموزان مهابادی در اقدامی داوطلبانه و جمعی شروع به رنگآمیزی و شادابسازی مدارس کردند.
این طرح در قالب طرح شهید عجمیان در حال اجراست و به گفته سرپرست اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان، ۶۲۵ مدرسه در آذربایجانغربی با اجرای این طرح شادابسازی میشوند.
در بخش دیگری از شهر در بوستان خانواده هم نمایشگاه نوشتافزار دایر شده که تا ۲۸ شهریور میزبان خانوادهها و دانشآموزان است.
خریداران حاضر در این نمایشگاه هم معتقدند این نمایشگاهها کمک میکند تا اجناس بدون واسطه و مستقیم به دست خریدار برسد.
فروشندگان هم میگویند در ماه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید هوای مشتریها را با تخفیف هایشان دارند.
به گفته مسئول نمایشگاه سی غرفه از این نمایشگاه به نوشت افزار و لوازم مدرسه اختصاص یافته است.
سامان احمدی میگوید تولیدکنندههایی از چهار استان در این نمایشگاه حاضر شدهاند.
البته تعدادی از غرفههای نمایشگاه هم به مواد خوراکی، کتاب و دیگر نیازمندیهای مردم اختصاص یافته است.