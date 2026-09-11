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واژگونی سواری پراید در آزادراه شیراز _ اصفهان سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده گفت: در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، گزارشی مبنیبر واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۱۶۷ آزادراه شیراز_اصفهان به هلالاحمر اعلام شد.
علی سعادتمند افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی هلال احمر با آمبولانس و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که یکی از مصدومان محبوس در خودرو توسط نجاتگران رهاسازی و سپس با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.