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چهلمین روز شهادت شهید امیرعباس درهمفروش، با سخنرانی حجتالاسلام محمدمهدی دیانی در آستان مقدس شاهزاده حسین (ع) همدان و بر سر مزار این شهید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام دیانی در این مراسم گفت: «شهدا با ایثار و فداکاری خود، امنیت، عزت و آرامش امروز ایران اسلامی را برای ما به ارمغان آوردند.
وی افزود: فرهنگ شهادت، بالاترین سرمایه معنوی جامعه است و باید همواره در میان نسل جوان زنده بماند.
شهید درهمفروش نمونهای از جوانان مؤمن و انقلابی بود که در مسیر دفاع از حریم اهل بیت (ع) به فیض شهادت رسید.
امروز وظیفه همه ما ادامه راه شهدا، قدردانی از خانوادههای معظم آنان و ایستادگی در برابر دشمنان این سرزمین است.»