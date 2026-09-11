چهلمین روز شهادت شهید امیرعباس درهم‌فروش، با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدمهدی دیانی در آستان مقدس شاهزاده حسین (ع) همدان و بر سر مزار این شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام دیانی در این مراسم گفت: «شهدا با ایثار و فداکاری خود، امنیت، عزت و آرامش امروز ایران اسلامی را برای ما به ارمغان آوردند.

وی افزود: فرهنگ شهادت، بالاترین سرمایه معنوی جامعه است و باید همواره در میان نسل جوان زنده بماند.

شهید درهم‌فروش نمونه‌ای از جوانان مؤمن و انقلابی بود که در مسیر دفاع از حریم اهل بیت (ع) به فیض شهادت رسید.

امروز وظیفه همه ما ادامه راه شهدا، قدردانی از خانواده‌های معظم آنان و ایستادگی در برابر دشمنان این سرزمین است.»